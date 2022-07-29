BBС: Россия вывозит из Украины не только пшеницу, но подсолнечник

Россия вывозит с оккупированных территорий Украины не только пшеницу, но подсолнечник. Об этом пишет русская служба ВВС.



Журналисты нашли объявление в закрытом WhatsApp-чате на 500 участников, в котором размещаются заказы на вывоз сельскохозяйственных культур из оккупированной части Украины в РФ.



«Семечка. Черниговка (Запорожская область). Ростов-на-Дону. Возить много, машины на круг», «Сопровождение транспорта обеспечиваем. Боев и пролетов нет, спокойно. Везде русские блокпосты. Машины везде по зеленой» — приводятся в статье примеры объявлений.



Перевозчиков для вывоза украинского подсолнуха ищут не только в закрытых, но и в открытых телеграм-чатах по поиску зерновозов. При этом организаторы вывоза заявляют, что речь идет о «не ворованной» продукции, а о «подконтрольной военно-гражданской администрации», как называют назначенных после российской оккупации местных чиновников.



Из Украины семена подсолнечника вывозят на предприятия в Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Среди адресов в чатах по перевозке упоминается завод в Воронежской области, входящий в группу «Благо», и предприятия агропромышленных групп России «Юг Руси» в Ростовской области.



«О каких именно объемах вывозимого подсолнечника идет речь — непонятно. Вероятно, его вывозят меньше, чем зерна. Не исключено, что часть семян подсолнечника, изъятых у украинских фермеров, перерабатывается в масло на предприятиях, расположенных на временно занятых российскими войсками территориях», - говорится в статье.



Кроме того, отмечается, что в России в 2021 году был рекордный урожай подсолнечника — более 15,5 миллиона тонн, при этом его экспорт был запрещен, чтобы не допустить роста цен на российском рынке.