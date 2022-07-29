BBС: Росія вивозить з України не лише пшеницю, а й соняшник

Росія вивозить з окупованих територій України не лише пшеницю, а й соняшник. Про це пише російська служба ВВС.



Журналісти знайшли оголошення у закритому WhatsApp-чаті на 500 учасників, в якому розміщуються оголошення про вивіз сільськогосподарських культур із окупованої частини України до РФ.



«Насіння. Чернігівка (Запорізька область). Ростов-на-Дону. Возити багато, машини на коло», «Супровід транспорту забезпечуємо. Боїв та прольотів немає, спокійно. Скрізь російські блокпости. Машинам скрізь "зелене світло"» — наводяться в статті приклади оголошень.



Перевізників для вивезення українського соняшника шукають не лише у закритих, а й у відкритих телеграм-чатах із пошуку зерновозів. При цьому організатори вивезення заявляють, що йдеться про «не викрадену» продукцію, а про «підконтрольну військово-цивільній адміністрації», як називають призначених після російської окупації місцевих чиновників.



З України насіння соняшника вивозять на підприємства у Воронезькій та Ростовській областях, а також у Краснодарському краї. Серед адрес у чатах з перевезення згадується завод у Воронезькій області, що входить до групи «Благо», та підприємства агропромислових груп Росії «Південь Русі» в Ростовській області.



«Про які саме обсяги соняшника, що вивозиться, йдеться — незрозуміло. Ймовірно, його вивозять менше, ніж зерна. Не виключено, що частина насіння соняшнику, вилученого у українських фермерів, переробляється в олію на підприємствах, розташованих на тимчасово зайнятих російськими військами територіях», - йдеться у статті.



Крім того, наголошується, що в Росії в 2021 році був рекордний урожай соняшнику - понад 15,5 мільйона тонн, при цьому його експорт було заборонено, щоб не допустити зростання цін на російському ринку.