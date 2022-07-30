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Удары по крупным городам Донбасса и гибель военнопленных в Еленовке. Главное за день ►

30 июля 2022, 00:25

Удары по крупным городам Донбасса и гибель военнопленных в Еленовке. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Два соседних города Славянск и Краматорск обстреляны российскими ракетами.
  • В Бахмуте горят частные дома и разбитые многоэтажки.
  • В Покровске обстрелян ЖД вокзал, откуда уходит единственный в Донецкой области эвакуационный поезд.
  • Кто обстрелял колонию в Еленовке, где содержались пленные «азовцы». СБУ опубликовало разговор двух боевиков «ДНР», а полк «Азов» объявил охоту на виновных в обстреле.
  • Обстрел ряда районов Донецка. В одном из них разбросаны мины-лепестки.
  • Удар по Николаеву. Жертвами стали десятки людей, которые стояли на остановке.
  • Мариуполь обещают отстроить за 3 года, а тем, чьи квартиры разрушены, выдать «жилищный сертификат».

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