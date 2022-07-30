Удари по великих містах Донбасу та загибель військовополонених у Оленівці. Головне за день ►

30 липня 2022, 00:25

Удари по великих містах Донбасу та загибель військовополонених у Оленівці. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Два сусідні міста Слов'янськ та Краматорськ обстріляно російськими ракетами.
  • У Бахмуті горять приватні будинки та розбиті багатоповерхівки.
  • У Покровську обстріляно залізничний вокзал, звідки йде єдиний у Донецькій області евакуаційний потяг.
  • Хтось обстріляв колонію в Оленівці, де утримувалися полонені «азовці». СБУ опублікувало розмову двох бойовиків «ДНР», а полк «Азов» оголосив полювання на винних в обстрілі.
  • Обстріл низки районів Донецька. В одному з них розкидані міни-пелюстки.
  • Удар по Миколаєву. Жертвами стали десятки людей, які стояли на зупинці.
  • Маріуполь обіцяють відбудувати за 3 роки, а тим, чиї квартири зруйновані, видати житловий сертифікат.

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