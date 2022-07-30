Удари по великих містах Донбасу та загибель військовополонених у Оленівці. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Два сусідні міста Слов'янськ та Краматорськ обстріляно російськими ракетами.

У Бахмуті горять приватні будинки та розбиті багатоповерхівки.

У Покровську обстріляно залізничний вокзал, звідки йде єдиний у Донецькій області евакуаційний потяг.

Хтось обстріляв колонію в Оленівці, де утримувалися полонені «азовці». СБУ опублікувало розмову двох бойовиків «ДНР», а полк «Азов» оголосив полювання на винних в обстрілі.

Обстріл низки районів Донецька. В одному з них розкидані міни-пелюстки.

Удар по Миколаєву. Жертвами стали десятки людей, які стояли на зупинці.

Маріуполь обіцяють відбудувати за 3 роки, а тим, чиї квартири зруйновані, видати житловий сертифікат.