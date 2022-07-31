Оккупанты уходят из двух населенных пунктов Запорожской области — разведка

Российские оккупационные войска отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.



Оккупанты отвели личный состав и технику на другие позиции после ударов ВСУ в ночь на 29 июля.



«Около 40 раненых доставили в госпиталь города Пологи. Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск», — сказано в сообщении.



Отмечается, что при выходе из населенных пунктов россияне пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле они намерены полностью покинуть поселки и начали минирование подъездных дорог.