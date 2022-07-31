Окупанти залишають два населені пункти Запорізької області — розвідка

Російські окупаційні війська відводять особовий склад із території селищ Верхній Токмак та Чернігівка у Запорізькій області. Про це повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.



Окупанти відвели особовий склад та техніку на інші позиції після ударів ЗСУ у ніч на 29 липня.



«Близько 40 поранених доправили до шпиталю міста Пологи. З Чернігівки підрозділи виведено практично у повному складі. Нині поблизу населеного пункту залишаються кілька блокпостів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом із технікою розподілено містами Токмак та Бердянськ», — сказано в повідомленні.



Зазначається, що при виході із населених пунктів росіяни намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді вони мають намір повністю покинути селища та розпочали мінування під'їзних доріг.