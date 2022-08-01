Первое судно с зерном вышло из украинского порта

Судно RAZONI с украинским зерном выходит из порта «Одесса». Фото: Александр Кубраков / Facebook

Первое судно с украинским зерном с начала войны в Украине покинуло одесский порт сегодня в 8:30 по киевскому времени. Сухогруз направится по Черному морю в Ливан. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Минобороны Турции.



Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил, что речь идет о судне RAZONI, которое под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи. На его борту 26 тысяч тонн украинской кукурузы.



«Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами — ООН и Турцией», — написал на своей странице в Facebook.

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании портов и вывозе украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.



23 июля россияне атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». В нем находилось зерно, которое должны были отправить на экспорт.



Через морские коридоры из трех портов Одеской области планируют вывозить три миллиона тонн украинской агропродукции ежемесячно.