Перше судно із зерном вийшло з українського порту

Судно RAZONI з українським зерном виходить із порту «Одеса». Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Перше судно з українським зерном від початку війни в Україні залишило одеський порт сьогодні о 8:30 за київським часом. Суховантаж попрямує Чорним морем до Лівану. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Міноборони Туреччини.



Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков уточнив, що йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне йде до порту Тріполі. На його борту 26 тисяч тонн української кукурудзи.



«Вона рухатиметься коридором, безпека якого підтверджена нашими партнерами-гарантами — ООН та Туреччиною», — написав на своїй сторінці у Facebook.

22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала Росія.



23 липня росіяни атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами на кшталт «Калібр». У ньому було зерно, яке мали відправити на експорт



Через морські коридори із трьох портів Одеської області планують вивозити три мільйони тонн української агропродукції щомісяця.