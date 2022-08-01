Перше судно із зерном вийшло з українського порту

01 серпня 2022, 09:23

Перше судно із зерном вийшло з українського порту

Судно RAZONI з українським зерном виходить із порту «Одеса». Фото: Олександр Кубраков / Facebook Судно RAZONI з українським зерном виходить із порту «Одеса». Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Перше судно з українським зерном від початку війни в Україні залишило одеський порт сьогодні о 8:30 за київським часом. Суховантаж попрямує Чорним морем до Лівану. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Міноборони Туреччини.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков уточнив, що йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне йде до порту Тріполі. На його борту 26 тисяч тонн української кукурудзи.

«Вона рухатиметься коридором, безпека якого підтверджена нашими партнерами-гарантами — ООН та Туреччиною», — написав на своїй сторінці у Facebook.

22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала Росія.

23 липня росіяни атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами на кшталт «Калібр». У ньому було зерно, яке мали відправити на експорт

Через морські коридори із трьох портів Одеської області планують вивозити три мільйони тонн української агропродукції щомісяця.

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