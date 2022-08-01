СМИ: Сирийское сухогруз загружается в порту Крыма

В акватории торгового порта Феодосии обнаружено судно SOURIA под сирийским флагом. Как сообщает «Крым.Реалии», судно стоит у зернового терминала Феодосийского морского торгового порта.



При заходе в Феодосийский порт капитан сухогруза, вероятно, выключил автоматическую идентификационную систему AIS (Automatic Identification System), позволяющую отслеживать суда фактически в режиме реального времени.



Сейчас на сайтах международных сервисов слежения за судами указывается, что судно находится в Черном море и следует из египетского порта Александрия в российский порт «Кавказ».



Ранее «Крым.Реалии» сообщали о том, что в акватории торгового порта Феодосии замечено судно LAODICEA под сирийским флагом, которое 15 июля стояло с открытыми крышками трюмов под погрузкой зерна, предположительно из оккупированных южных регионов Украины.



Позже это судно прибыло в порт Триполи (Ливан) и там было задержано по инициативе посольства Украины в Бейруте по подозрению в перевозке 5000 тонн муки и 5000 тонн ячменя, вывезенных Россией из оккупированных российской армией украинских территорий.



Украинские власти обвиняют Россию в хищении на оккупированных территориях не менее 400 тысяч тонн зерна. Часть, по данным журналистских расследований, затем доставляют в оккупированный Крым, а оттуда кораблями вывозят в Турцию, Египет и Сирию, часто на кораблях, которые ходят не под российскими флагами.