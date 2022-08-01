ЗМІ: Сирійське судно завантажується зерном у порту Криму

В акваторії Феодосійського торгового порту виявлено судно SOURIA під сирійським прапором. Як повідомляє «Крим.Реалії», судно стоїть біля зернового терміналу морського торгового порту Феодосії.



При заході в порт Феодосії капітан суховантажу, ймовірно, вимкнув автоматичну ідентифікаційну систему AIS (Automatic Identification System), що дозволяє відстежувати судна фактично в режимі реального часу.



Зараз на сайтах міжнародних сервісів стеження за судами вказується, що судно знаходиться в Чорному морі і йде з єгипетського порту Олександрія до російського порту «Кавказ».



Раніше «Крим.Реалії» повідомляли про те, що в акваторії Феодосійського торгового порту помічено судно LAODICEA під сирійським прапором, яке 15 липня стояло з відкритими кришками трюмів під навантаженням зерна, імовірно з окупованих південних регіонів України.



Пізніше це судно прибуло до порту Тріполі (Ліван) і там було затримано з ініціативи посольства України в Бейруті за підозрою у перевезенні 5000 тонн борошна та 5000 тонн ячменю, вивезених Росією з окупованих російською армією українських територій.



Українська влада звинувачує Росію в розкраданні на окупованих територіях щонайменше 400 тисяч тонн зерна. Частину, за даними журналістських розслідувань, потім доставляють до окупованого Криму, а звідти кораблями вивозять до Туреччини, Єгипту та Сирії, часто на кораблях, що ходять не під російськими прапорами.