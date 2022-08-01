США выделят Украине новый пакет военной помощи на 550 млн долларов

Президент США Джо Байден 1 августа подписал меморандум о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 550 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.



В новый пакет помощи войдет 75 тысяч артиллерийских снарядов 155 калибра, а также дополнительные ракеты для РСЗО HIMARS, — сообщило издание «Голос Америки».



Всего же с начала войны России против Украины США оказали Украине военную помощь на сумму около 8,7 млрд долларов.



Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за принятое решение.



«Благодарю президента США за лидерство, мощную поддержку Украины и понимание того, что Россия представляет угрозу для всего цивилизованного мира. Вместе мы защищаем ценности свободы, общие как для Украины, так и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе», — написал он в Твиттере.