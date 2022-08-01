Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 550 млн долларов

01 августа 2022, 23:01

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 550 млн долларов

Президент США Джо Байден 1 августа подписал меморандум о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 550 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В новый пакет помощи войдет 75 тысяч артиллерийских снарядов 155 калибра, а также дополнительные ракеты для РСЗО HIMARS, — сообщило издание «Голос Америки».

Всего же с начала войны России против Украины США оказали Украине военную помощь на сумму около 8,7 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за принятое решение.

«Благодарю президента США за лидерство, мощную поддержку Украины и понимание того, что Россия представляет угрозу для всего цивилизованного мира. Вместе мы защищаем ценности свободы, общие как для Украины, так и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе», — написал он в Твиттере.

Еще по теме

Люди
Джо Байден Владимир Зеленский
Другое
Украина Сша
Прочее
Военная помощь
События
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:53
Кто атаковал штаб Черноморского флота России? «Крым сегодня» ►
19:20
Партизаны подожгли поле в Донецкой области и уничтожили российский танк
18:54
Колонна российской техники прошла через Мариуполь в сторону Запорожья
18:26
«Суд ДНР» готовит приговоры еще пяти иностранцам
13:26
«ДНР»: Погибла жительница Донецка, пожилой мужчина подорвался на «Лепестке»
13:06
Российские СМИ сняли сюжет с командиром украинских морпехов после трагедии в Еленовке
12:00
191 человек находится в заложниках у оккупантов в Запорожской области
10:27
В Москве рассказали о планах относительно территории меткомбината «Азовсталь»
09:57
«ДНР»: За сутки погиб один мирный житель, еще девять ранены
08:59
ВСУ обезвредили две разведывательные группы оккупантов в Луганской области — Гайдай
23:38
РФ бросит все силы на Бахмут. Мины-«лепестки» в Донецке и Макеевке. Главное за день ►
19:55
Красный Крест до сих пор не получил доступ к тюрьме в Еленовке
17:40
В двух шахтах Донецка из-за обстрела под землей заблокированы горняки
16:49
Жители оккупированной Луганщины рискуют заболеть из-за антисанитарии — Гайдай
15:04
Спасатель подорвался на мине-лепестке в Донецке
все новости
23:53
Кто атаковал штаб Черноморского флота России? «Крым сегодня» ►
23:09
РФ направляет войска с Донбасса на юг. Обстрелы Бахмута и Авдеевке. Главное за день
23:01
США выделят Украине новый пакет военной помощи на 550 млн долларов
22:28
Захват Бахмута может поставить под угрозу все донецкое направление — генерал Красильников
21:48
Обстрелян эвакуационный автобус на Херсонщине: двое человек погибли, еще двое — ранены
21:47
Военнопленные в Еленовке могли быть убиты термобарическим оружием — генпрокурор
20:30
Россияне не допустили Красный Крест в колонию Еленовки — омбудсмен
19:20
Партизаны подожгли поле в Донецкой области и уничтожили российский танк
18:54
Колонна российской техники прошла через Мариуполь в сторону Запорожья
18:26
«Суд ДНР» готовит приговоры еще пяти иностранцам
17:42
Зеленский и Макрон обсудили поставки вооружений и документирование военных преступлений РФ
17:00
СМИ: Сирийское сухогруз загружается в порту Крыма
16:33
В Офисе президента обозначили несколько условий успешной военной контр-операции
16:26
СБУ объявила подозрения шести «чиновников» оккупационных администраций
16:21
В Украину доставлены еще четыре системы РСЗО HIMARS — Резников
все новости
ВИДЕО
Кто атаковал штаб Черноморского флота России? «Крым сегодня» ►
01 августа, 23:53
РФ бросит все силы на Бахмут. Мины-«лепестки» в Донецке и Макеевке. Главное за день ►
31 июля, 23:38
Штаб Черноморского флота РФ был атакован — оккупационные власти Севастополя
31 июля, 08:42

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты