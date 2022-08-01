США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 550 млн доларів

Президент США Джо Байден 1 серпня підписав меморандум про виділення Україні пакету військової допомоги на суму 550 млн доларів. Про це повідомила прес-служба Білого дому.



До нового пакету допомоги увійде 75 тисяч артилерійських снарядів 155 калібру, а також додаткові ракети для РСЗВ HIMARS, — повідомило видання Голос Америки.



Усього ж з початку війни Росії проти України США надали Україні військову допомогу на суму близько 8,7 млрд доларів.



Президент України Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за ухвалене рішення.



«Дякую президенту США за лідерство, потужну підтримку України та розуміння того, що Росія становить загрозу для всього цивілізованого світу. Водночас ми захищаємо цінності свободи, спільні як для України, так і для США. Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги», — написав він у Твіттері.