РФ направляет войска с Донбасса на юг. Обстрелы Бахмута и Авдеевке. Главное за день

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Обстрелы в Бахмуте и Авдеевке. Есть погибшие и раненые.
- Оккупанты добились успеха в районе Авдеевки и ведут атаки в направление Песок — Институт изучения войны.
- Россия не смогла добиться планируемого успеха на Донбассе и перебрасывает войска на Запорожский фронт — британская разведка.
- Бои на Луганщине. ВСУ держат оборону, оккупанты начали раздавать повестки в захваченных городах.
- После теракта в Еленовке оккупанты записали видео с командиром 36-ой бригады морской пехоты Сергеем Волынским. Военнопленный комментирует события в колонии.
- В Кремле озвучили планы на территорию завода «Азовсталь». Россияне обещают большую стройку в захваченном Мариуполе.
- В Донецке продолжают обезвреживать мины-«лепестки».