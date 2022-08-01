РФ направляет войска с Донбасса на юг. Обстрелы Бахмута и Авдеевке. Главное за день

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрелы в Бахмуте и Авдеевке. Есть погибшие и раненые.

Оккупанты добились успеха в районе Авдеевки и ведут атаки в направление Песок — Институт изучения войны.

Россия не смогла добиться планируемого успеха на Донбассе и перебрасывает войска на Запорожский фронт — британская разведка.

Бои на Луганщине. ВСУ держат оборону, оккупанты начали раздавать повестки в захваченных городах.

После теракта в Еленовке оккупанты записали видео с командиром 36-ой бригады морской пехоты Сергеем Волынским. Военнопленный комментирует события в колонии.

В Кремле озвучили планы на территорию завода «Азовсталь». Россияне обещают большую стройку в захваченном Мариуполе.

В Донецке продолжают обезвреживать мины-«лепестки».