РФ спрямовує війська з Донбасу на південь. Обстріли Бахмута та Авдіївці. Головне за день

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Обстріли в Бахмуті та Авдіївці. Є загиблі та поранені.
- Окупанти досягли успіху в районі Авдіївки і ведуть атаки до Пісок — Інституту вивчення війни.
- Росія не змогла досягти запланованого успіху на Донбасі і перекидає війська на Запорізький фронт — британську розвідку.
- Бої на Луганщині. ЗСУ тримають оборону, окупанти почали роздавати повістки у захоплених містах.
- Після теракту в Оленівці окупанти записали відео з командиром 36-ї бригади морської піхоти Сергієм Волинським. Військовополонений коментує події у колонії.
- У Кремлі озвучили плани на територію заводу «Азовсталь». Росіяни обіцяють велике будівництво у захопленому Маріуполі.
- У Донецьку продовжують знешкоджувати міни-пелюстки.