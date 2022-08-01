Кто атаковал штаб Черноморского флота России? «Крым сегодня» ►

Вышел наш новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- Детективная история с атакой на штаб Черноморского флота в Севастополе.
- Официальная версия — здание атаковано беспилотником. Аргументы «за» и «против».
- Евросоюз одобрил продление еще на шесть месяцев санкций против России за аннексию Крыма.
- В Севастополе появились таблички с местоположением убежищ. Коронавирус неожиданно набирает обороты в Крыму, заболеваемость растет.
- В Ливане задержано судно, которое вывозило из Крыма украинский урожай.
- В Симферополе планируют построить СИЗО за восемь с половиной миллиардов рублей.
- Семья сообщает об аресте бывшего командира разведывательного корабля «Славутич» Алексея Киселева.
- В Крыму начался сезон сбора розовой соли.
- Крымские рестораторы заявляют о катастрофическом падении прибыли.