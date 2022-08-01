Хто атакував штаб Чорноморського флоту Росії? «Крим сьогодні» ►

01 серпня 2022, 23:53

Хто атакував штаб Чорноморського флоту Росії? «Крим сьогодні» ►

Вийшов наш новий дайджест "Крим сьогодні", теми випуску:

  • Детективна історія з атакою на штаб Чорноморського флоту у Севастополі.
  • Офіційна версія - будівля атакована безпілотником. Аргументи за і проти".
  • Євросоюз схвалив продовження ще на шість місяців санкцій проти Росії за анексію Криму.
  • У Севастополі з'явилися таблички з місцем розташування притулків. Коронавірус несподівано набирає обертів у Криму, захворюваність зростає.
  • У Лівані затримано судно, яке вивозило із Криму український урожай.
  • У Сімферополі планують збудувати СІЗО за вісім з половиною мільярдів рублів.
  • Сім'я повідомляє про арешт колишнього командира розвідувального корабля "Славутич" Олексія Кисельова.
  • У Криму розпочався сезон збирання рожевої солі.
  • Кримські ресторатори заявляють про катастрофічне падіння прибутку.

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