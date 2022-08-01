Хто атакував штаб Чорноморського флоту Росії? «Крим сьогодні» ►

Вийшов наш новий дайджест "Крим сьогодні", теми випуску:
- Детективна історія з атакою на штаб Чорноморського флоту у Севастополі.
- Офіційна версія - будівля атакована безпілотником. Аргументи за і проти".
- Євросоюз схвалив продовження ще на шість місяців санкцій проти Росії за анексію Криму.
- У Севастополі з'явилися таблички з місцем розташування притулків. Коронавірус несподівано набирає обертів у Криму, захворюваність зростає.
- У Лівані затримано судно, яке вивозило із Криму український урожай.
- У Сімферополі планують збудувати СІЗО за вісім з половиною мільярдів рублів.
- Сім'я повідомляє про арешт колишнього командира розвідувального корабля "Славутич" Олексія Кисельова.
- У Криму розпочався сезон збирання рожевої солі.
- Кримські ресторатори заявляють про катастрофічне падіння прибутку.