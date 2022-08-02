Украинские военные отбили штурмовые действия российских сил в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Травневого на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



«Украинские воины отразили штурмовые действия в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Майского. В районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются боевые действия», — говорится в сводке.



Также отмечается, что на Бахмутском направлении противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигорье, Травневое и Зайцево, также нанес авиаудары возле Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.



На Славянском направлении были зафиксированы обстрелы возле Курульки, Грушевахи, Чепиля, Карнауховки, Долины и Барвенкового и войска РФ нанесли авиационный удар возле Дибровного.



На Донецком направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.



На Краматорском направлении совершены обстрелы из танков и артиллерии районов Серебрянки, Северска, Звоновки и Донецкого. Противник нанес авиаудары возле Серебрянки. Также россияне вели штурм недалеко от Ивано-Дарьевки, но успеха не имели и отошли.



На Авдеевском направлении были зафиксированы обстрелы возле Авдеевки, Нетайлового и Нью-Йорка. Оккупантами была задействована авиация возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Агрессор проводил штурм в районе Авдеевки, но успеха не имел и отошел. Продолжаются бои вблизи Песков.



На Северском направлении оккупанты обстреляли район села Михальчина Слобода Черниговской области. Противник периодически проводит воздушную разведку позиций сил обороны Украины в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.



На Харьковском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов Харькова, Чугуева, Протопоповки, Гусаровки, Черкасских Тишков, Петровки и Ртищевки, кроме этого враг нанес авиаудар возде Верхнего Салтова. Силами РФ были выдвинуты отдельные подразделения в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, но после огневого поражения украинских защитников, агрессор был вынужден отойти.



На Новопавловском и Запорожском направлении оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Волшебное и Малая Токмачка.

Россияне проводили попытку выдвинуть разведывательную группу возле Новополя. Она была обнаружена и обезврежена путем нанесения огневого поражения.



На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.



Силы РФ систематически обстреливали районы населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Токарево, Тополино, Княжевка, Осокоровка, Апостолово, Ивановка, Посад-Покровское, Новогригоровка, Кобзарцы, Широкое и Андреевка.



Российские войска вели штурмовые действия в районе Трудолюбовки, но успеха не имели, отошли.



В акваториях Черного и Азовского морей российская корабельная группировка сосредотачивает усилия на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении объектов в глубине территории Украины.



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