ЗСУ відобразили штурм на Бахмутському напрямі — Генштаб

02 серпня 2022, 09:44

ЗСУ відобразили штурм на Бахмутському напрямі — Генштаб

Українські військові відбили штурмові дії російських сил у районах Яківлівки, Вершини, Кодеми та Травневого на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

«Українські воїни відобразили штурмові дії в районах Яківлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. У районах населених пунктів Бахмут та Зайцево продовжуються бойові дії», — йдеться у зведенні.

Також наголошується, що на Бахмутському напрямку противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Яківлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір'я, Травневе та Зайцеве, також завдав авіаударів біля Соледара, Яківлі, Семигір'я, Покровського та Білогорівки.

На Слов'янському напрямі було зафіксовано обстріл біля Курульки, Грушевахи, Чепіля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового та війська РФ завдали авіаційного удару біля Дібрівного.

На Донецькому напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на наступальних діях на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку здійснено обстріл з танків та артилерії районів Серебрянки, Сіверська, Дзвінківки та Донецького. Противник завдав авіаударів біля Серебрянки. Також росіяни вели штурм неподалік Івано-Дар'євки, але успіху не мали і відійшли.

На Авдіївському напрямку було зафіксовано обстріл біля Авдіївки, Нетайлового та Нью-Йорка. Окупантами була задіяна авіація біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Агресор проводив штурм у районі Авдіївки, але успіху не мав і відійшов. Тривають бої поблизу Пісків.

На Сіверському напрямку окупанти обстріляли район села Михальчина Слобода Чернігівської області. Противник періодично проводить повітряну розвідку позицій сил оборони України у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку противник робив обстріл зі ствольної та реактивної артилерії районів Харкова, Чугуєва, Протопопопівки, Гусарівки, Черкаських Тишків, Петрівки та Ртищівки, крім цього ворог завдав авіаудару біля Верхнього Салтова. Силами РФ було висунуто окремі підрозділи в районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, але після вогневої поразки українських захисників агресор був змушений відійти.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку окупанти обстрілювали райони населених пунктів Мар'їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка.

Росіяни намагалися висунути розвідувальну групу біля Новополя. Вона була виявлена та знешкоджена шляхом нанесення вогневої поразки.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

Сили РФ систематично обстрілювали райони населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Токареве, Тополине, Княжівка, Осокорівка, Апостолове, Іванівка, Посад-Покровське, Новогригорівка, Кобзарці, Широке та Андріївка.

Російські війська вели штурмові дії у районі Трудолюбівки, але успіху не мали, відійшли.

В акваторіях Чорного та Азовського морів російське корабельне угруповання зосереджує зусилля на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та ураженні об'єктів у глибині території України.

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