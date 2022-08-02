Офис президента: ВСУ освободили более тысячи населенных пунктов

По состоянию на вторник, 2 августа, ВСУ освободили 1054 населенных пункта, ранее оккупированные российской армией. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в ходе брифинга, передает «Интерфакс-Украина».



«По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1 054 населенных пункта. На всех освобожденных от российской оккупации территориях продолжаются оперативные восстановительные работы», - сказал он.



По словам Тимошенко, уже заключены договоренности и начаты строительные работы по постройке нового детсада в Овруче Житомирской области, финансируемого правительством Эстонии.



В то же время при посредничестве UNICEF в Украине начат ремонт укрытий в школах Киевской, Львовской и Черниговской областей. В целом планируется восстановить более 50 школ и детсадов.



Кроме того, продолжается восстановление поврежденных объектов инфраструктуры и жилья горожан. По сообщению Тимошенко, государство обязалось компенсировать растраты.



В Сумской области завершен ремонт административного здания «Сумыоблэнерго», устраняются перебои с мобильной связью на территории Миропольской ОТГ. В то же время полностью возобновила работу птицефабрика в селе Ольшанка Сумского района.