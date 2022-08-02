Офіс президента: ЗСУ звільнили понад тисячу населених пунктів

Станом на вівторок, 2 серпня, ЗСУ звільнили 1054 населені пункти, раніше окуповані російською армією. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу, передає «Інтерфакс-Україна».



«Станом на сьогоднішній день деокуповано вже 1 054 населені пункти. На всіх звільнених від російської окупації територіях продовжуються оперативні відновлювальні роботи», - сказав він.



За словами Тимошенко, вже укладено домовленості та розпочато будівельні роботи з будівництва нового дитсадка в Овручі Житомирської області, що фінансується урядом Естонії.



У той же час за посередництвом UNICEF в Україні розпочато ремонт укриттів у школах Київської, Львівської та Чернігівської областей. Загалом планується відновити понад 50 шкіл та дитсадків.



Крім того, продовжується відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури та житла городян. За повідомленням Тимошенко, держава зобов'язалася компенсувати витрати.



На Сумщині завершено ремонт адміністративної будівлі «Сумиобленерго», усуваються перебої з мобільним зв'язком на території Миропільської ОТГ. Водночас, повністю відновила роботу птахофабрика в селі Вільшанка Сумського району.