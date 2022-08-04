Войска РФ больше не пройдут на Киевском направлении — ВСУ

Войска РФ во втроой раз больше не пройдут на Киевском направлении. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.



Он отметил, что ВСУ создана комплексная система огневого поражения, которая предусматривает ликвидацию противника на дальних подступах и в глубине его боевых порядков.



«Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели и наши адекватные действия. Оборонные позиции расположены именно в тех местах, где наибольшая вероятность наступления враждебных сил», - заявил Наев и отметил, что враг этим направлением больше не пройдет.

Ранее в Офисе президента обозначили несколько состовляющих правильной позиции Украины на переговорах с Россией.