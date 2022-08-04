Війська РФ більше не пройдуть на Київському напрямку — ВСУ

Війська РФ більше не пройдуть на Київському напрямку. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.





Він зазначив, що ЗСУ створено комплексну систему вогневої поразки, яка передбачає ліквідацію противника на далеких підступах та в глибині його бойових порядків.



«Ми проаналізували попередні дії супротивника на Київському напрямку і, вивчивши цей досвід, передбачили і наші адекватні дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша ймовірність наступу ворожих сил», - заявив Наєв і зазначив, що ворог цим напрямком більше не пройде.

Раніше в Офісі президента позначили кілька складових правильної позиції України на переговорах з Росією.