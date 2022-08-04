В российских городах появятся улица Захарченко и сквер «героев Донбасса»

В российском городе Воронеже одну из улиц в Советском районе города присвоили имя бывшего главы группировки «ДНР» Александра Захарченко, сквер в Новосибирске назовут «героев Донбасса». Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Утверждается, что решения о переименовании принято «общественностью и властями этих городов».



В Новосибирске наименование «героев Донбасса» получил сквер на пересечении улиц Никитина и Воинской.



Ранее в Москве присвоили безымянной территории возле здания американского посольства в Пресненском районе название — площадь «ДНР», а у посольства Великобритании — площадь «ЛНР».