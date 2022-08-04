У російських містах з'являться вулиця Захарченка та сквер «героїв Донбасу»

04 серпня 2022, 17:43

У російських містах з'являться вулиця Захарченка та сквер «героїв Донбасу»

У російському місті Воронежі одну з вулиць у Радянському районі міста надали ім'я колишнього голови угрупування «ДНР» Олександра Захарченка, сквер у Новосибірську назвуть «героїв Донбасу». Про це пише сепаратистський сайт ДАН.

Стверджується, що рішення про перейменування ухвалено «громадськістю та владою цих міст».

У Новосибірську найменування «героїв Донбасу» отримав сквер на перетині вулиць Нікітіна та Військової.

Раніше в Москві надали безіменній території біля будівлі американського посольства в Пресненському районі назву — площу «ДНР», а біля посольства Великобританії — площу «ЛНР».

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