В Украину вернули еще троих детей, вывезенных оккупантами в РФ

В Украину удалось вернуть еще троих детей, вывезенных российскими оккупантами. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



По информации ведомства, харьковчанка Любовь Бобро, спасаясь от ежедневных вражеских обстрелов, пыталась эвакуироваться с детьми через российский Белгород. Но россияне вывезли их в труднодоступную русскую глубинку.



«Нас доставили на границу Зауралья и Западной Сибири – в город Курган. Шансов вырваться почти не было. Тогда моя старшая дочь, которая осталась в Украине, забила тревогу, обратившись в Минреинтеграцию», – рассказала Бобро.



Таким образом, по данным Минреинтеграции, на сегодняшний день уже 50 украинских детей удалось вернуть из России.