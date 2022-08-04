В Україну повернули ще трьох дітей, вивезених окупантами до РФ

В Україну вдалося повернути ще троє дітей, вивезених російськими окупантами. Про це повідомили у прес-службі Мінреінтеграції.



За інформацією відомства, харків'янка Любов Бобро, рятуючись від щоденного ворожого обстрілу, намагалася евакуюватися з дітьми через російський Білгород. Але росіяни вивезли їх у важкодоступну російську глибинку.



«Нас доставили на кордон Зауралля та Західного Сибіру – до міста Курган. Шансів вирватися майже не було. Тоді моя старша дочка, яка залишилася в Україні, забила на сполох, звернувшись до Мінреінтеграції», – розповіла Бобро.



Таким чином, за даними Мінреінтеграції, сьогодні вже 50 українських дітей вдалося повернути з Росії.