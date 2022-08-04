Масштабное ДТП из-за ворованного зерна. ЧП в СИЗО Симферополя. «Крым сегодня» ►

Вышел новый дайджест проекта «Крым сегодня», темы выпуска:
- Резонансное ДТП на президентской дороге в Севастополе, зерновоз на большой скорости смял несколько легковушек и загорелся.
- Из Крыма планируют наладить экспорт украинского зерна в Африку и на Ближний Восток, морякам это угрожает арестами в иностранных портах.
- Появились кадры того как в Симферопольском СИЗО происходит сильное задымление и слышны звуки выстрелов.
- Британская разведка утверждает, что удар по штабу Черноморского флота не был постановочным.
- На Крымском мосту замечена переброска огромного количества военной техники по железной дороге.
- Грузия перестала впускать крымчан с российскими паспортами. появились новые обстоятельства гибели экипажа крейсера «Москва».
- В Госдуме поручили провести проверку из-за продажи детских фотообоев, где Крым изображен частью Украины.
- По данным Крымстата, 40% предприятий Крыма работают с убытками.
- В Крыму открыли выставку, посвященную отдыху Сталина в Ливадии.