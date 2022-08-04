Масштабна ДТП через крадене зерно. ЧП у СІЗО Сімферополя. «Крим сьогодні» ►

04 серпня 2022, 23:44

Масштабна ДТП через крадене зерно. ЧП у СІЗО Сімферополя. «Крим сьогодні» ►

Вийшов дайджест проекту «Крим сьогодні», теми випуску:

  • Резонансна ДТП на президентській дорозі в Севастополі, зерновоз на великій швидкості зім'яв кілька легковиків і спалахнув.
  • З Криму планують налагодити експорт українського зерна до Африки та Близького Сходу, морякам це загрожує арештами в іноземних портах.
  • З'явилися кадри того, як у Сімферопольському СІЗО відбувається сильне задимлення і чути звуки пострілів.
  • Британська розвідка стверджує, що удару по штабу Чорноморського флоту не було постановочним.
  • На Кримському мосту помічено перекидання величезної кількості військової техніки залізницею.
  • Грузія перестала впускати кримчан із російськими паспортами. з’явилися нові обставини загибелі екіпажу крейсера «Москва».
  • У Держдумі доручили провести перевірку через продаж дитячих фотошпалер, де Крим зображено частиною України.
  • За даними Кримстату, 40% підприємств Криму працюють зі збитками.
  • У Криму відкрили виставку, присвячену відпочинку Сталіна у Лівадії. 

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