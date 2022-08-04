Масштабна ДТП через крадене зерно. ЧП у СІЗО Сімферополя. «Крим сьогодні» ►

Вийшов дайджест проекту «Крим сьогодні», теми випуску:
- Резонансна ДТП на президентській дорозі в Севастополі, зерновоз на великій швидкості зім'яв кілька легковиків і спалахнув.
- З Криму планують налагодити експорт українського зерна до Африки та Близького Сходу, морякам це загрожує арештами в іноземних портах.
- З'явилися кадри того, як у Сімферопольському СІЗО відбувається сильне задимлення і чути звуки пострілів.
- Британська розвідка стверджує, що удару по штабу Чорноморського флоту не було постановочним.
- На Кримському мосту помічено перекидання величезної кількості військової техніки залізницею.
- Грузія перестала впускати кримчан із російськими паспортами. з’явилися нові обставини загибелі екіпажу крейсера «Москва».
- У Держдумі доручили провести перевірку через продаж дитячих фотошпалер, де Крим зображено частиною України.
- За даними Кримстату, 40% підприємств Криму працюють зі збитками.
- У Криму відкрили виставку, присвячену відпочинку Сталіна у Лівадії.