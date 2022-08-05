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Бывший замглавы ГУР Минобороны подозревается в госизмене

05 августа 2022, 15:16

Бывший замглавы ГУР Минобороны подозревается в госизмене

Бывший заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины уведомлен о подозрении в государственной измене и арестован без определения залога. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый с 2014 года был завербован и действовал в интересах спецслужб РФ, собирал и передавал секретную информацию об актуальной военно-политической ситуации в Украине, а также формах и методах, которые используются ВСУ и правоохранительными органами в противодействии российской агрессии.

«По указанию спецслужб страны-агрессора, он посылал им информацию из органов Министерства обороны, Главного управления разведки, Национальной академии Сухопутных войск им. П. Сагайдачного, авиационных и военно-промышленных государственных предприятий по деятельности последних, а также агентурных связей спецслужб Украины на временно оккупированной территории», - отмечается в сообщении.

В прокуратуре также указывают, что в феврале 2022 года во время проведения обыска по месту работы подозреваемого он пытался застрелить сотрудников СБУ, прибывших для проведения следственных действий. Тогда ему было поставлено в известность о подозрении по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа и незаконного хранения оружия (ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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