Колишній заступник голови ГУР Міноборони підозрюється у держзраді

05 серпня 2022, 15:16

Колишній заступник голови ГУР Міноборони підозрюється у держзраді

Колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міноборони України повідомлено про підозру у державній зраді та заарештовано без визначення застави. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний з 2014 року був завербований і діяв в інтересах спецслужб РФ, збирав та передавав секретну інформацію про актуальну військово-політичну ситуацію в Україні.

«За вказівкою спецслужб країни-агресора він надсилав їм інформацію з органів Міністерства оборони, Головного управління розвідки, Національної академії Сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, авіаційних та військово-промислових державних підприємств щодо діяльності останніх, а також агентурних зв'язків спецслужб України на тимчасово окупованій території», - зазначається у повідомленні.

У прокуратурі також зазначають, що у лютому 2022 року під час проведення обшуку за місцем роботи підозрюваного він намагався застрелити співробітників СБУ, які прибули для проведення слідчих дій. Тоді йому було повідомлено про підозру за фактом зазіхання на життя працівника правоохоронного органу та незаконного зберігання зброї (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

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