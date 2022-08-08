СБУ: Задержаны киллеры, которые хотели убить министра обороны и главу разведки

Задержание киллеров. Скриншот

Служба безопасности Украины отчиталась о задержании киллеры спецслужб России, планировавших убийство министра обороны Алексея Резникова и руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



«В результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа главного управления генштаба РФ (более известного как ГРУ). Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста», — говорится в сообщении СБУ.



По информации украинской спецслужбы, за убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов.



В сообщении отмечается, что ДРГ была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки РФ для проведения подрывной деятельности на территории Украины.



«В ее состав вошел житель временно оккупированного Луганска, который в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР" активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке. По заданию координатора из Москвы именно он, используя свои связи среди криминальных кругов, подыскивал киллера для совершения заказных убийств», — говорится в сообщении.



В СБУ отмечают, что на это предложение откликнулся житель Киева, за 5 тысяч долларов он согласился убить украинского военного, который, по мнению российской с тороны, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными.



«Это убийство должно стать "тестовым испытанием" перед выполнением основных задач врага. А для покушения на руководителей оборонных ведомств "связной" решил лично прибыть на подконтрольную украинским властям территорию. Здесь вместе с сообщником они должны были подготовить план "ликвидации" и представить его на утверждение своим руководителям в России», — рассказали в СБУ.



Подчеркивается, что злоумышленник маскировал маршруты перемещения, поэтому заехал в Украину через территорию Беларуси, сотрудники СБУ задокументировали его прибытие в Волынскую область через контрольно-пропускной пункт Доманово и встречу с сообщником.

«Чтобы предотвратить совершение особо тяжких преступлений, контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали обоих злоумышленников в Ковеле. В ходе обыска у "связного" обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина России. Оба задержанных уведомлены о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и умышленном убийстве. Решается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.