СБУ: Затримані кілери, які хотіли вбити міністра оборони та голову розвідки

08 серпня 2022, 16:58

СБУ: Затримані кілери, які хотіли вбити міністра оборони та голову розвідки

Служба безпеки України прозвітувала про затримання кілери спецслужб Росії, які планували вбивство міністра оборони Олексія Резнікова та керівника головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

«В результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу РФ (відомішого як ГРУ). Зловмисники займалися підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста», — йдеться у повідомленні СБУ.

За інформацією української спецслужби, за вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів.

У повідомленні наголошується, що ДРГ було сформовано кадровими співробітниками військової розвідки РФ для проведення підривної діяльності на території України.

«До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації ЛНР брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході. За завданням координатора з Москви саме він, використовуючи свої зв'язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для скоєння вбивств на замовлення», — йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначають, що на цю пропозицію відгукнувся мешканець Києва, за 5 тисяч доларів він погодився вбити українського військового, який, на думку російської з торони, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.

«Це вбивство має стати „тестовим випробуванням” перед виконанням основних завдань ворога. А для замаху на керівників оборонних відомств "зв'язковий" вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом із спільником вони мали підготувати план "ліквідації" та подати його на затвердження своїм керівникам у Росії», — розповіли в СБУ.

Наголошується, що зловмисник маскував маршрути переміщення, тож заїхав до України через територію Білорусі, співробітники СБУ задокументували його прибуття у Волинську область через контрольно-пропускний пункт Доманово та зустріч із спільником.

«Щоб запобігти скоєнню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦЗГ "А" затримали обох зловмисників у Ковелі. У ході обшуку у "зв'язкового" виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина Росії. Обох затриманих повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах військового стану, та умисне вбивство. Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту», — йдеться у повідомленні.

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