Самопровозглашенный глава Херсонской области Сальдо в стабильно тяжёлом состоянии — росСМИ

Назначенный российскими военными руководить оккупированной частью Хесонской области Сальдо находится в стабильно тяжелом состоянии, но его уже сняли с аппарата ИВЛ. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.



Якобы Сальдо пришёл в себя, врачи поставили ему трахеостому, через которую он может дышать. На вопросы медперсонала «глава ВГА» Херсонской области отвечает жестами.

«Сейчас Сальдо проводят терапию, он находится в стабильно тяжёлом состоянии. Точно установить диагноз медики до сих пор не могут — возможность отравления всё ещё рассматривается. По клиническим анализам всё чисто, а результаты токсикологических, которые и могут показать наличие яда в крови, тщательно скрывают», — написали Mash.

В начале июля оккупационные власти сообщили о предотвращении покушение на главу «военно-гражданской администрации» Херсонской области Владимира Сальдо. Позже российские СМИ сообщили, что Сальдо находится в искусственной коме в отделении реанимации в Москве с симптомами отравления.



8 июля, в Центре национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированных территориях Херсонщины и в Мелитополе россияне по факту отстранили коллаборантов от власти.