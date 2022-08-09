Самопроголошений голова Херсонської області Сальдо у стабільно тяжкому стані — росЗМІ

Призначений російськими військовими керувати окупованою частиною Хесонської області Сальдо перебуває у стабільно тяжкому стані, але його вже зняли з апарату ШВЛ. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.



Нібито Сальдо прийшов до тями, лікарі поставили йому трахеостому, через яку він може дихати. На запитання медперсоналу «голова ВДА» Херсонської області відповідає жестами.

«Зараз Сальдо проводять терапію, він перебуває у стабільно тяжкому стані. Точно встановити діагноз медики досі не можуть — можливість отруєння все ще розглядається. За клінічними аналізами все чисто, а результати токсикологічних, які можуть показати наявність отрути в крові, ретельно приховують», — написали Mash.

На початку липня окупаційна влада повідомила про запобігання замаху на главу «військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Володимира Сальдо. Пізніше російські ЗМІ повідомили, що Сальдо перебуває у штучній комі у відділенні реанімації у Москві із симптомами отруєння.



8 липня, у Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та у Мелітополі росіяни усунули колаборантів від влади.