В Запорожье опровергли слухи о «массовой эвакуации»

В городском совете Запорожья опровергли слухи о подготовке к массовой эвакуации жителей города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.



«Со вчерашнего дня по городу начали распространяться панические слухи о том, что из Запорожья якобы будут эвакуировать людей. Сразу хочу вас успокоить - на сегодняшний день причин для массовой эвакуации горожан нет», - отметил Куртев.



По его словам, на днях началась информационная кампания по разъяснению правил поведения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе при эвакуации. Однако пока это только превентивные меры.



Секретарь горсовета заверил, что Запорожье укреплено несколькими линиями обороны. Он призвал запорожцев сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.



2 августа Кабинет министров ввел обязательную эвакуацию жителей Донецкой области в безопасные регионы.