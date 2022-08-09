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В Запорожье опровергли слухи о «массовой эвакуации»

09 августа 2022, 21:14

В Запорожье опровергли слухи о «массовой эвакуации»

В городском совете Запорожья опровергли слухи о подготовке к массовой эвакуации жителей города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

«Со вчерашнего дня по городу начали распространяться панические слухи о том, что из Запорожья якобы будут эвакуировать людей. Сразу хочу вас успокоить - на сегодняшний день причин для массовой эвакуации горожан нет», - отметил Куртев.

По его словам, на днях началась информационная кампания по разъяснению правил поведения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе при эвакуации. Однако пока это только превентивные меры.

Секретарь горсовета заверил, что Запорожье укреплено несколькими линиями обороны. Он призвал запорожцев сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

2 августа Кабинет министров ввел обязательную эвакуацию жителей Донецкой области в безопасные регионы.

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