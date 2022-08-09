У Запоріжжі спростували чутки про «масову евакуацію»

У міській раді Запоріжжя спростували чутки про підготовку до масової евакуації мешканців міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.



«Зі вчорашнього дня містом почали поширюватися панічні чутки про те, що із Запоріжжя нібито евакуюватимуть людей. Одразу хочу вас заспокоїти – на сьогоднішній день причин для масової евакуації городян немає», – зазначив Куртєв.



За його словами, днями розпочалася інформаційна кампанія щодо роз'яснення правил поведінки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, у тому числі під час евакуації. Однак поки що це лише превентивні заходи.



Секретар міськради запевнив, що Запоріжжя укріплено кількома лініями оборони. Він закликав запорожців зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.



2 серпня Кабінет міністрів запровадив обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області до безпечних регіонів.