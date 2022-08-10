США выделят Украине 89 млн долларов на разминирование

В Госдепартаменте США согласовали выделение для Украины 89 миллионов долларов на разминирование. Об этом сообщает Reuters.



Средства будут направлены на оснащение и обучение 100 команд, которые будут обезвреживать боеприпасы.



Этот проект является самой масштабной программой США по разминированию Украины. Ее будут внедрять в жизнь через подрядчиков и неправительственные организации.



Ранее в Минобороны сообщили, что компания Tetra Tech – официальный представитель Государственного департамента США – предоставит помощь Украине в сфере противоминной деятельности.



Более 30 миллионов гектаров территории Украины нуждаются в разминировании, сообщил ранее премьер-министр Денис Шмигаль.