США виділять Україні 89 млн доларів на розмінування

У Держдепартаменті США погодили надання для України 89 мільйонів доларів на розмінування. Про це повідомляє Reuters.



Кошти будуть спрямовані на оснащення та навчання 100 команд, які знешкоджуватимуть боєприпаси.



Цей проект є наймасштабнішою програмою США з розмінування України. Його будуть впроваджувати через підрядників і неурядові організації.



Раніше у Міноборони повідомили, що компанія Tetra Tech – офіційний представник Державного департаменту США – надасть допомогу Україні у сфері протимінної діяльності.



Понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування, повідомив раніше прем'єр-міністр Денис Шмігаль.