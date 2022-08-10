В Луганской области еще трех полицейских подозревают в госизмене

В Луганской области еще трое правоохранителей перешли на сторону страны-оккупанта. Их подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в Офиса генпрокурора.



По данным следствия, с начала вторжения России в Украину полицейские Луганской области работниками «полиции» в подконтрольном оккупационным властям Станично-Луганском «райотделе МВД ЛНР».



«Подозреваемые внедряют так называемое "законодательство ЛНР", активно поддерживают российскую агрессию против Украины и занимаются пропагандой оккупационного режима среди местного населения», - говорится в сообщении.



Правоохранителям объявили о подозрении, сейчас решается вопрос об объявлении их в розыск и избрании им меры пресечения.