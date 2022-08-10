У Луганській області ще трьох поліцейських підозрюють у держзраді

На Луганщині ще троє правоохоронців перейшли на бік країни-окупанта. Їх підозрюють у державній зраді. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.



За даними слідства, з початку вторгнення Росії в Україну поліцейські Луганської області стали працівниками "поліції" в підконтрольній окупаційній владі Станично-Луганському "райвідділі МВС ЛНР".



"Підозрювані впроваджують так зване "законодавство ЛНР", активно підтримують російську агресію проти України і займаються пропагандою окупаційного режиму серед місцевого населення", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронцям оголосили про підозру, зараз вирішується питання про оголошення їх у розшук та обрання запобіжного заходу.