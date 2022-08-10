Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Отношения с Россией после войны будут зависеть от того, что будет с ней в будущем – Ермак

10 августа 2022, 17:43

Отношения с Россией после войны будут зависеть от того, что будет с ней в будущем – Ермак

Отношения Украины с Россией после войны будут зависеть от того, что будет с этой страной в будущем. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«У нас точно не будет братских отношений, о которых все время повторяла Россия. Что это, будет ли это новая "берлинская стена", или это будет просто прагматичное сосуществование, сложно сказать. Прежде всего, потому, что сложно сказать, что будет с Россией. Наверное, от этого тоже будет многое зависеть», - сказал Ермак.

По его словам, большой символизм этой войны заключается в том, что Россия разрушает в Украине старые советские здания и инфраструктуру.

«Они уничтожили и последнюю связь Украины с СССР. Никаких сантиментов даже у людей, которые жили в Советском Союзе, больше не будет. И это хорошо», - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что будущее Украины в европейском векторе и западных ценностях.

Еще по теме

Прочее
Украина-Россия
Люди
Андрей Ермак

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:35
Пациенты в койках на улице, неподъемные цены и «вы нам должны»: Как живет Мариуполь ►
16:10
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
15:47
Полицейские зарегистрировали 19 преступлений армии РФ против населения Луганщины
15:17
В пригороде оккупированной Горловки из-за обстрела погибла женщина
14:25
В группировке «ДНР» показали как выглядит Ж/Д вокзал Донецка после обстрела
14:22
Число пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось, последствия ликвидируют 400 человек
13:10
Кадыров заявил о «зачистке» от ВСУ оккупантами завода в Соледаре
12:48
«ЛНР»: Пожар на шахте «Самсоновская-Западная» тушат третий день
12:18
Глава «ДНР» заявил, что первый «трибунал» в Мариуполе будет организован до конца лета
11:14
В оккупированном Мелитополе поврежден штаб партии Путина «Единая Россия»
10:55
В оккупированном Донецке ранены трое работников газовой службы
09:58
«ЛНР»: Авто с электриками подорвалось на мине в Новоайдарском районе
09:17
«ДНР»: За сутки из-за обстрелов два человека погибли, 20 — ранены
08:55
На Луганщине обезврежено несколько разведывательных групп оккупантов — Гайдай
23:30
Армия РФ продвигается на Бахмут. В Еленовку привезли «экспертов» и Стивена Сигала. Главное за день ►
все новости
18:30
Двух бывших правоохранителей будут судить за видео с позициями ВСУ
18:21
В Бахмуте загорелись несколько домов после обстрела со стороны российских войск
18:00
СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа от «Партии регионов»
17:43
Отношения с Россией после войны будут зависеть от того, что будет с ней в будущем – Ермак
16:55
Закончить активную фазу войны до наступления зимы жизненно необходимо – глава Офиса президента
16:35
Пациенты в койках на улице, неподъемные цены и «вы нам должны»: Как живет Мариуполь ►
16:27
Группировка «ДНР» приступила к эксгумации тел на стихийных захоронениях в Мариуполе
16:10
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
16:09
Переселенцы могут получать социальные услуги без паспорта
15:47
Полицейские зарегистрировали 19 преступлений армии РФ против населения Луганщины
15:37
Удар по Каховскому мосту полностью вывел его из строя – ОК «Юг»
15:17
В пригороде оккупированной Горловки из-за обстрела погибла женщина
14:59
Троих боевиков, попавших в плен в марте, приговорены к 15 годам тюрьмы
14:57
В Покровском, Бахмутском и Краматорском районах энергетики провели ремонты
14:49
Угроза повторного наступления войск РФ из Беларуси сохраняется — Черниговская ОВА
все новости
ВИДЕО
Пациенты в койках на улице, неподъемные цены и «вы нам должны»: Как живет Мариуполь ►
10 августа, 16:35
Армия РФ продвигается на Бахмут. В Еленовку привезли «экспертов» и Стивена Сигала. Главное за день ►
09 августа, 23:30
В Крыму произошли взрывы на военном аэродроме
09 августа, 15:58

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты