Отношения с Россией после войны будут зависеть от того, что будет с ней в будущем – Ермак

Отношения Украины с Россией после войны будут зависеть от того, что будет с этой страной в будущем. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



«У нас точно не будет братских отношений, о которых все время повторяла Россия. Что это, будет ли это новая "берлинская стена", или это будет просто прагматичное сосуществование, сложно сказать. Прежде всего, потому, что сложно сказать, что будет с Россией. Наверное, от этого тоже будет многое зависеть», - сказал Ермак.



По его словам, большой символизм этой войны заключается в том, что Россия разрушает в Украине старые советские здания и инфраструктуру.



«Они уничтожили и последнюю связь Украины с СССР. Никаких сантиментов даже у людей, которые жили в Советском Союзе, больше не будет. И это хорошо», - отметил Ермак.



Он подчеркнул, что будущее Украины в европейском векторе и западных ценностях.