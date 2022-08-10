Відносини з Росією після війни залежатимуть від того, що буде з нею у майбутньому – Єрмак

Відносини України з Росією після війни залежатимуть від того, що буде з цією країною у майбутньому. Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.



«У нас точно не буде братніх стосунків, про які постійно повторювала Росія. Що це, чи це буде нова "берлінська стіна", чи це буде просто прагматичне співіснування, складно сказати. Насамперед тому, що складно сказати, що буде з Росією. Напевно, від цього теж багато залежатиме», - сказав Єрмак.



За його словами, великий символізм цієї війни полягає в тому, що Росія руйнує в Україні старі радянські будинки та інфраструктуру.



«Вони знищили і останній зв'язок України із СРСР. Жодних сентиментів навіть у людей, які жили в Радянському Союзі, більше не буде. І це добре», - зазначив Єрмак.



Він наголосив, що майбутнє України в європейському векторі та західних цінностях.