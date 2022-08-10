Обстрел Донецка, ситуация в области. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В ВСУ ожидают окончания войны до весны 2023 года.

Удары по Донецкой области. Массированные обстрелы жилого сектора Бахмута, Константиновки и Авдеевки. Десятки погибших и раненых.

Обстрел Донецка. Пострадали жилые дома и ЖД вокзал.

Люди подают десятки заявлений о преступлениях оккупантов в Луганской области. В Антраците местные жители сняли, как проводят незаконную мобилизацию.

Группировка «ДНР» грозит провести первые «трибуналы» над украиснкими военнопленными уже до конца лета в Мариуполе.

Известного деятеля группировки «ДНР», «Ташкента», приговорили к почти 4-м годам тюрьмы в России.

В Донецкой области начинается особый режим движения транспортных средств. Что это значит.