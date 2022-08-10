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Обстрел Донецка, ситуация в области. Главное за день ►

10 августа 2022, 23:27

Обстрел Донецка, ситуация в области. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • В ВСУ ожидают окончания войны до весны 2023 года.
  • Удары по Донецкой области. Массированные обстрелы жилого сектора Бахмута, Константиновки и Авдеевки. Десятки погибших и раненых.
  • Обстрел Донецка. Пострадали жилые дома и ЖД вокзал.
  • Люди подают десятки заявлений о преступлениях оккупантов в Луганской области. В Антраците местные жители сняли, как проводят незаконную мобилизацию.
  • Группировка «ДНР» грозит провести первые «трибуналы» над украиснкими военнопленными уже до конца лета в Мариуполе.
  • Известного деятеля группировки «ДНР», «Ташкента», приговорили к почти 4-м годам тюрьмы в России.
  • В Донецкой области начинается особый режим движения транспортных средств. Что это значит.

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