Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

У ЗСУ очікують закінчення війни до весни 2023 року.

Удари Донецької області. Масовані обстріли житлового сектору Бахмута, Костянтинівки та Авдіївки. Десятки загиблих та поранених.

Обстріл Донецька. Постраждали житлові будинки та залізничний вокзал.

Люди подають десятки заяв про злочини окупантів у Луганській області. В Антрациті місцеві жителі зняли як проводять незаконну мобілізацію.

Угруповання «ДНР» загрожує провести перші «трибунали» над українськими військовополоненими вже до кінця літа в Маріуполі.

Відомого діяча угруповання «ДНР», «Ташкента» засудили майже до 4-х років в'язниці в Росії.

У Донецькій області розпочинається особливий режим руху транспортних засобів. Що це означає.