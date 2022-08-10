Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►

10 серпня 2022, 23:27

Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • У ЗСУ очікують закінчення війни до весни 2023 року.
  • Удари Донецької області. Масовані обстріли житлового сектору Бахмута, Костянтинівки та Авдіївки. Десятки загиблих та поранених.
  • Обстріл Донецька. Постраждали житлові будинки та залізничний вокзал.
  • Люди подають десятки заяв про злочини окупантів у Луганській області. В Антрациті місцеві жителі зняли як проводять незаконну мобілізацію.
  • Угруповання «ДНР» загрожує провести перші «трибунали» над українськими військовополоненими вже до кінця літа в Маріуполі.
  • Відомого діяча угруповання «ДНР», «Ташкента» засудили майже до 4-х років в'язниці в Росії.
  • У Донецькій області розпочинається особливий режим руху транспортних засобів. Що це означає.

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