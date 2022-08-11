В Киев доставили тела шестнадцати защитников Мариуполя

В Киев привезли еще 16 тел погибших украинских военных. Фото: Патронатная служба «Ангелы Азову»

В Киев прибыли еще 16 тел погибших украинских военных, защищавших Мариуполь. Об этом сообщает патронатная служба полка «Азов» «Ангелы Азова», которая совместно с полицией Киева, работниками морга, судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел.



В организации отметили, что следователи Шевченковского отдела Национальной полиции вместе с Патронатной службой будут оперативно информировать семьи погибших героев в случае обнаруженных совпадений ДНК.

Вчера, 10 августа, напомним, глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что «трибунал» над украинскими военнопленными в Мариуполе оккупанты планируют организовать до конца лета.