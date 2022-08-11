До Києва доставили тіла шістнадцяти захисників Маріуполя

11 серпня 2022, 09:31

До Києва доставили тіла шістнадцяти захисників Маріуполя

До Києва привезли ще 16 тіл загиблих українських військових. Фото: Патронатна служба «Янголи Азову» До Києва привезли ще 16 тіл загиблих українських військових. Фото: Патронатна служба «Янголи Азову»

До Києва привезли ще 16 тіл загиблих українських військових, які захищали Маріуполь. Про це повідомляє патронатна служба полку «Азов» «Янголи Азову», яка спільно з поліцією Києва, працівниками моргу, судмедекспертами та криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл.

В організації зазначили, що слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом із Патронатною службою оперативно інформуватимуть сім'ї загиблих героїв у разі виявлених збігів ДНК.

Учора, 10 серпня, нагадаємо, голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін повідомив, що «трибунал» над українськими військовополоненими у Маріуполі окупанти планують організувати до кінця літа.

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