Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Покушение на Сальдо, «референдум» в Запорожской области. Неделя в оккупации ►

11 августа 2022, 10:42

Покушение на Сальдо, «референдум» в Запорожской области. Неделя в оккупации ►

В этом видео подводим недельные итоги произошедшего в оккупации:

  • Отравление назначенного Россией главы Херсонской администрации Сальдо и убийство замглавы Новой Каховки Гуры. Кто стоит за покушением и что это может означать?
  • Контрнаступление на Херсон: информационно-психологическая спецоперация Украины или реальная угроза для России?
  • «Референдум» о присоединении Запорожской области к России: когда его планируют провести и сможет ли это помешать российско-украинским переговорам?
  • Трибунал в Мариуполе: как так называемая «ДНР» организовывает судилище над украинскими пленными?
  • Восстановление Донбасса Россией: почему «ЛНР» отказывается отстраивать Попасную, а «ДНР» зовет строителей из КНДР?

Еще по теме

Места
Херсон Мелитополь Луганск Запорожская область Херсонская область Мариуполь Донецк Новая Каховка
Прочее
Война Референдум

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:28
«ДНР» заявила, что отравлений аммиаком не было: Как сегодня выглядит Донецкий пивзавод
11:24
В Херсонской области повреждены линии высоковольтных передач
10:42
Покушение на Сальдо, «референдум» в Запорожской области. Неделя в оккупации ►
10:20
«ДНР»: В Донецке и под Горловкой за сутки погибли четыре мирных жителя
08:25
В Донецке ликвидировали утечку аммиака на пивзаводе, есть жертва и пострадавшие
23:27
Обстрел Донецка, ситуация в области. Главное за день ►
22:24
В Донецке — масштабный пожар на пивзаводе, произошла утечка аммиака
21:34
«ДНР»: Два человека погибли и 12 ранены от обстрелов
16:35
Пациенты в койках на улице, неподъемные цены и «вы нам должны»: Как живет Мариуполь ►
16:10
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
15:47
Полицейские зарегистрировали 19 преступлений армии РФ против населения Луганщины
15:17
В пригороде оккупированной Горловки из-за обстрела погибла женщина
14:25
В группировке «ДНР» показали как выглядит Ж/Д вокзал Донецка после обстрела
14:22
Число пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось, последствия ликвидируют 400 человек
13:10
Кадыров заявил о «зачистке» от ВСУ оккупантами завода в Соледаре
все новости
12:03
Эвакуация из Славянска: Как вывозят маломобильных жителей, рассказал Лях
11:28
«ДНР» заявила, что отравлений аммиаком не было: Как сегодня выглядит Донецкий пивзавод
11:24
В Херсонской области повреждены линии высоковольтных передач
10:56
Росармия ведет наступление на Марьинку и Пески — Генштаб ВСУ
10:42
Покушение на Сальдо, «референдум» в Запорожской области. Неделя в оккупации ►
10:37
Российская армия обстреляла Донецкую область из авиации, ЗРК «С-300» и «Ураганов»
10:20
«ДНР»: В Донецке и под Горловкой за сутки погибли четыре мирных жителя
10:12
РФ не сформировала ударные группировки перед вторжением в Украину 24 февраля — Резников
09:51
Утром российская армия четыре раза обстреляла Харьков
09:44
Российские войска обстреляли Краматорск
09:31
В Киев доставили тела шестнадцати защитников Мариуполя
09:15
Оккупанты атаковали Днепропетровщину: Трое погибших, девять раненых
08:58
Ночью российская армия ударила по Луганской области двенадцатью ракетами — Гайдай
08:52
Из-за обстрелов в Донецкой области погибли 11 человек
08:25
В Донецке ликвидировали утечку аммиака на пивзаводе, есть жертва и пострадавшие
все новости
ВИДЕО
«ДНР» заявила, что отравлений аммиаком не было: Как сегодня выглядит Донецкий пивзавод
11 августа, 11:28
Покушение на Сальдо, «референдум» в Запорожской области. Неделя в оккупации ►
11 августа, 10:42
Российские войска обстреляли Краматорск
11 августа, 09:44

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты