Покушение на Сальдо, «референдум» в Запорожской области. Неделя в оккупации ►

В этом видео подводим недельные итоги произошедшего в оккупации:
- Отравление назначенного Россией главы Херсонской администрации Сальдо и убийство замглавы Новой Каховки Гуры. Кто стоит за покушением и что это может означать?
- Контрнаступление на Херсон: информационно-психологическая спецоперация Украины или реальная угроза для России?
- «Референдум» о присоединении Запорожской области к России: когда его планируют провести и сможет ли это помешать российско-украинским переговорам?
- Трибунал в Мариуполе: как так называемая «ДНР» организовывает судилище над украинскими пленными?
- Восстановление Донбасса Россией: почему «ЛНР» отказывается отстраивать Попасную, а «ДНР» зовет строителей из КНДР?