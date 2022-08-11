Замах на Сальдо, «референдум» у Запорізькій області. Тиждень в окупації ►

У цьому відео підбиваємо тижневі підсумки того, що сталося в окупації:

Отруєння призначеного Росією голови Херсонської адміністрації Сальдо та вбивство заступника голови Нової Каховки Гури. Хто стоїть за замахом і що може означати?

Контрнаступ на Херсон: інформаційно-психологічна спецоперація України чи реальна загроза Росії?

«Референдум» про приєднання Запорізької області до Росії: коли його планують провести і чи це завадить російсько-українським переговорам?

Трибунал у Маріуполі: як так звана «ДНР» організовує судилище над українськими полоненими?

Відновлення Донбасу Росією: чому «ЛНР» відмовляється відбудовувати Попасну, а «ДНР» кличе будівельників із КНДР?