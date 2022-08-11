Потратили деньги и вернулись — такого не будет: Верещук призвала вывезти детей из Донецкой области

Такой ситуации с переселенцами, как в апреле, когда выехавшие из Донецкой области жители вынуждены были вернуться, больше не будет. Им окажут всестороннюю поддержку, особенно семьям с детьми. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга на тему обязательной эвакуации с Донетчины.



«У нас на сегодня насчитывается около 50 тысяч деток на Донетчине. Это очень большая цифра», — сказала Верещук.



Вице-премьер отметила, что, с учетом количества людей, выехавших за первую неделю обязательной эвакуации, уже понятна динамика.



«Я понимаю, сколько еще времени будет нужно, чтобы вывезти всех деток до холодов», — сказала она.



В министерстве обещают не оставлять родителей с детьми один на один с проблемами.



«Как это было даже в апреле. Я знаю, что ехали люди именно с Донецкой области, на Западную Украину. Не смогли адаптироваться, потратили все свои сбережения, потратили деньги на аренду, которая часто была заоблачной — и вынуждены были вернуться назад. Это горько, но об этом надо говорить. Сейчас такой ситуации не будет», — подчеркнула Верещук.



Она напомнила, что выезжающие будут обеспечены жильем, медицинской, гуманитарной, психологической помощью, поддержкой во всех социальных вопросах. Им также помогут оформить выплаты. А для детей сразу будет организован учебный процесс — офлайн либо онлайн.

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