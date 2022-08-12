Новая версия ЧП в Крыму: в Новофедоровке применили американскую взрывчатку? ►

Вышел наш новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- Взрыв на военном аэропорту в Новофедоровке в Крыму — новая версия о возможном применении американской взрывчатки.
- Прогноз дальнейших действий Украины и возможные цели для новых ударов.
- Слухи о смене командования Черноморского флота в Севастополе.
- Украина заявляет, что масштаб разрушений и количество погибших после взрыва на аэродроме скрывают.
- Крым и Севастополь вошли антирейтинг территорий с самыми дорогими ценами на топливо.
- Крымская платформа будет работать в этом году несмотря на войну — заявление Зеленского.
- В Крым возвращается коронавирус, количество случаев заболевания перевалило 200 за сутки.